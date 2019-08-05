Щонайменше 19 людей загинули внаслідок вибуху в центрі Каїра

Щонайменше 19 людей загинули, ще 32 були поранені внаслідок вибуху в центрі Каїра, поблизу єгипетського Інституту раку, повідомляє влада країни.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту в своїй заяві 5 серпня повідомило, що вибух спричинило авто, яке їхало проти руху і зіткнулося з трьома іншими автомобілями. Інцидент стався перед північчю 4 серпня.

Наразі невідомо, чи була це випадковість, чи умисний напад.

На відео з місця події видно охоплені вогнем автомобілі.

Міністерство охорони здоров’я також заявило, що через вибух пошкоджена будівля Національного інституту раку.