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05 Серпень 2019, Київ 10:19
Новини | Міжнародні

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок вибуху в центрі Каїра

Наразі невідомо, чи була це випадковість, чи умисний напад

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Щонайменше 19 людей загинули, ще 32 були поранені внаслідок вибуху в центрі Каїра, поблизу єгипетського Інституту раку, повідомляє влада країни.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту в своїй заяві 5 серпня повідомило, що вибух спричинило авто, яке їхало проти руху і зіткнулося з трьома іншими автомобілями. Інцидент стався перед північчю 4 серпня.

Наразі невідомо, чи була це випадковість, чи умисний напад.

На відео з місця події видно охоплені вогнем автомобілі.

Міністерство охорони здоров’я також заявило, що через вибух пошкоджена будівля Національного інституту раку.

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