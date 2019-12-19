На адмінкордоні з анексованим Кримом відкрили оновлену «сервісну зону» – уряд

На адміністративному кордоні з анексованим Кримом на контрольному пункті в’їзду/виїзду «Каланчак» у Херсонській області 19 грудня після ремонтних робіт відкрили сервісну зону, повідомляє урядовий портал.

Згідно з повідомленням, пропускна спроможність сервісної зони – тисяча осіб на добу, а протяжністю 100 метрів.

«Сервісна зона КПВВ «Каланчак» включає автостанцію (для сполучення з Херсоном, Одесою, Запоріжжям, Дніпром, Києвом, Новою Каховкою, на добу 5-10 рейсів), місця відпочинку подорожуючих та водіїв; Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – надання первинної правової допомоги, консультаційний пункт, сервісний центр «Паспорт»; магазини, кафе», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на облаштування КПВВ витратили 60 мільйонів гривень.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».