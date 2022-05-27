Російський концерн «Калашников» намагався обійти санкції – ЗМІ

Російський концерн «Калашников» намагався обійти санкції для покупки в Європі лінії з виробництва високоякісних патронів. Про це йдеться у розслідуванні російської служби Бі-бі-сі.



Розслідувачі вивчили внутрішнє листування «Липецького механічного заводу». Воно стало доступним через витік – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хакери почали атакувати сайти російських держструктур та компаній.



Ключова продукція заводу в Липецьку – самохідні тягачі для зенітно-ракетних комплексів С-300.



Як стверджує Бі-бі-сі, наприкінці грудня минулого року комерційний директор «Липецького механічного заводу» Дмитро Білих отримав електронного листа з Італії з новорічними привітаннями. Відправником був Мікеле Інверніцці, власник італійського заводу з виробництва пресів.



Розслідувачі пишуть, що незадовго до Нового року Інверніцці отримав від заводу незвичайний запит на обладнання автоматичної лінії для виробництва патронів. Так, мабуть, Білих опинився у списку адресатів для різдвяного вітання.



З листування, що потрапило у відкритий доступ після хакерської атаки, стало відомо, що за запитом на придбання лінії для патронів міг стояти концерн «Калашников». Він перебуває під санкціями з 2014 року через анексію Криму.



Витік містить листування понад десяток топ-менеджерів заводу з початку 2021 року до кінця березня 2022 року. Підробити листування такого великого обсягу складно – до листів додано детальні фінансові звіти підприємства, договори з контрагентами, подання прокуратури, матеріали щодо виконання держоборонзамовлення, зауважує Бі-бі-сі.



ЄС та США після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році запровадили санкції проти деяких громадян Росії та російських компанії.