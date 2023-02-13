РФ збільшила до 16 кількість «Калібрів» у Чорному морі – ОК «Південь»

Армія РФ нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку, йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

«До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу «Калібр» наразі складає 16. Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що в Чорному морі перебувають два російські підводні ракетоносії із залпом до восьми «Калібрів».

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.