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Новини | Суспільство

РФ збільшила до 16 кількість «Калібрів» у Чорному морі – ОК «Південь»

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря

Армія РФ нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку, йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь».

«До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу «Калібр» наразі складає 16. Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що в Чорному морі перебувають два російські підводні ракетоносії із залпом до восьми «Калібрів».

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.

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