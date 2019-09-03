Пожежа на судні біля берегів Каліфорнії: водолази виявили тіла 25 людей

Берегова охорона повідомляє, що виявила тіла 25 людей, загиблих внаслідок пожежі на судні в штаті Каліфорнія, США. Доля ще дев’яти людей залишається невідомою.

Пожежа на борту судна для дайвінгу Conception почалася 2 вересня, коли воно стояло на якорі біля берегів острова Санта-Круз. Пасажири спали в нижніх каютах. П’ять членів екіпажу, які перебували на палубі, врятувалися, стрибнувши у воду, повідомила влада.

Оскільки судно перебувало біля берега, пожежникам вдалося швидко прибути на місце, однак гасіння вогню ускладнювалося великим запасом пального. Зараз Conception лежить догори дном на глибині близько 20 метрів, повідомив шериф округу Санта-Барбара Білл Браун.

Рятувальники продовжують пошуки пасажирів. Однак, влада вважає, що шансів знайти живих, практично не залишилося.

Судно Conception, на борту якого перебували любителі дайвінгу і морської риболовлі, вирушило в круїз 31 серпня на екскурсію мальовничими місцями і зробило кілька зупинок біля берегів острова Санта-Круз.

Сенатор-демократ від Каліфорнії Дайан Файнстайн закликала провести розслідування трагедії, щоб з’ясувати, чому члени екіпажу, що перебували на палубі, не підняли тривогу і не допомогли пасажирам врятуватися.