Через стрілянину на залізничній станції в Каліфорнії загинули 8 працівників

В американському місті Сан-Хосе у Каліфорнії 26 травня через збройний напад на працівників залізничної станції загинули восьмеро людей, в тому числі і сам нападник. Кілька людей зазнали поранень.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, стрілок, який, за твердженнями влади, наклав на себе руки, був співробітником транспортного управління, що надає послуги з транзиту. На об’єкті, де сталася стрілянина, є транзитно-диспетчерський пункт, зона відстою для поїздів і ремонтний цех.

Що стало причиною стрілянини невідомо. Наразі триває розслідування пожежі в будинку, який, імовірно, належав стрілку – вона спалахнула незадовго до стрільби.

За повідомленнями, зловмисником був 57-річний Сем Кессіді.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес вжити заходів, відповідно до законодавства, щодо припинення насильства із застосуванням вогнепальної зброї.