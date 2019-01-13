У Калуші після пожежі на хімзаводі заявили про відсутність потерпілих і небезпек

У місті Калуші Івано-Франківської області після ліквідації пожежі на хімічному підприємстві заявили, що небезпеки для життя і здоров’я населення міста і району немає. Ліквідації пожежі на підприємстві «Карпатнафтохім» було присвячене позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в Калуській міській раді. Пожежу ліквідували о 10-й годині 44 хвилини, мовиться в повідомленні.

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області повідомило, що внаслідок пожежі потерпілих немає, також немає загрози людям і довкіллю.

«Відомча лабораторія ТОВ «Карпатнафтохім» проводила відбір та аналіз проб повітря в межах санітарно-захисної зони підприємства. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин не зафіксовано. …Калуська міськрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводить моніторинг стану повітря в санітарно-захисній зоні підприємства та в житловій зоні. Результати лабораторних досліджень будуть невідкладно повідомлятись в місцевих засобах масової інформації», – додали в міськраді.

За повідомленням головного лікаря центральної районної лікарні, станом на 11-у годину жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння чи опіків не надходило.

А поліція Івано-Франківської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження через цю пожежу.

«Попередньо встановлено, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві. Внаслідок пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об’єктів цього підприємства. Причини виникнення пожежі та збитки встановлюються… За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого)… Тривають слідчі дії», – повідомив сектор комунікації обласної поліції.

Пожежа в цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу виробництва етилену і поліетилену ТОВ «Карпатнафтохім» виникла 12 січня о 21.08. О 23.47 пожежу локалізували, але тривало тління, яке загасили вже вранці 13 січня.