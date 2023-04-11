На Камчатці через виверження вулкана Шивелуч території довкола засипало щільним попелом

На російській Камчатці через виверження вулкана Шивелуч стався найбільший з 1964 року викид попелу, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на сейсмологів.

Найбільше постраждало селище Ключі Усть-Камчатського району, що розташоване найближче до вулкану (47 км) – шар попелу там сягнув близько 10 сантиметрів.

Загалом хмара попелу від Шивелуча поширилася на 500 кілометрів на північний схід від вулкана. Висота хмари попелу становила 15-20 кілометрів. Надвечір випадання попелу очікують і в столиці регіону, Петропавловську-Камчатському.

Російська авіавлада попередила, що виверження вулкана може бути небезпечним для польотів.

Шивелуч – один із найбільших вулканів Камчатки.