Забруднення води біля Камчатки і масову загибель тварин розслідуватимуть у Москві

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив слідчим центрального апарату відомства зайнятися перевіркою обставин забруднення води біля берегів Камчатки, яке призвело до масової загибелі морських тварин, повідомляє пресслужба Слідчого комітету.

На місці працюють криміналісти регіонального управління СК. Вони взяли проби морської води, повітря і піску для досліджень. Матеріали цієї перевірки будуть передані в Москву.

Влада Камчатського краю розглядає три можливі причини забруднення води на узбережжі Авачинської затоки Тихого океану. Це могло статися в результаті розливу токсичних речовин, природних впливів або сейсмічної активності, повідомив на брифінгу губернатор регіону Володимир Солодов.

Очільник регіону додав, що зараз говорити про якусь конкретну версію у влади немає підстав, тому що чекають ще «розширених результатів проб».

Працюють, зокрема, над версією техногенного забруднення, пов’язаного з діяльністю людини. Якщо вона буде підтверджуватися, треба з’ясувати, розливами яких токсичних речовин воно викликане, зазначив губернатор.

За словами Солодова, причиною лиха можуть бути природні явища, наприклад, «поведінка водоростей, яких під час шторму винесло на берегову лінію». Також опрацьовується версія сейсмічної активності, сказав губернатор Камчатки.

У кінці вересня жителі Камчатки повідомили про зміну кольору води на Халактирському пляжі в Авачинській бухті. Блогери публікували в соцмережах фотографії сотень мертвих морських тварин, яких винесло на берег. Пізніше загибель морських тварин була зафіксована в бухті Бабина, а також у Великій і Малій Табірних бухтах.

Камчатська міжрайонна природоохоронна прокуратура і регіональний Слідчий комітет почали перевірку, за підсумками якої в прибережних морських водах було виявлено забруднення нафтопродуктами більш ніж у три з половиною рази, і більш ніж в два з половиною рази – фенолу. За офіційною попередньою версією, нафтопродукти могли вилитися з морських суден, які проходили по акваторії Авачинської затоки.

При цьому 3 жовтня Мінприроди відзвітувало про «абсолютно чистий» Халактирський пляж.

Водночас російське відділення Greenpeace оголосило про екологічну катастрофу і вимагає негайного розслідування причин забруднення й усунення наслідків.

Експерти не виключають, що забруднення пов’язане з присутністю на Камчатці бази Тихоокеанського флоту. Активісти Greenpeace опублікували космічні знімки, на яких видно, що джерелом забруднення, імовірно, могла стати річка Наличева. На березі її притоки розташований полігон з отрутохімікатами Козельський, про який у відкритих джерелах майже немає інформації, пише «Новая газета».