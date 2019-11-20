Канада: Христя Фріланд призначена віцепрем’єром у новому уряді Трюдо

Досі очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, призначена в новому уряді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо віцепрем’єр-міністром.

«Христя Фріланд призначена віцепрем’єром (першим від 2006 року) у новому кабінеті Трюдо, з відповідальністю за міжпровінційні відносини», – написав на сторінці у Twitter експосол України в Канаді Роман Ващук.

Як йдеться на сайті уряду Канади, Христя Фріланд разом із посадою віцепрем’єра буде поєднувати обов’язки міністра міжурядових справ.

Наприкінці жовтня в Канаді відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула Ліберальна партія прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.