У Канаді зафіксували лісові пожежі – дим дійшов до Нью-Йорка у США

У Канаді зафіксовані лісові пожежі – десятки тисяч людей евакуйовані, дим накрив американські міста, місцевим жителям роздають респіратори.



Місцева влада визнає, що близько ста пожеж на сході Канади вийшли з-під контролю. Повідомляється, що серед людей жертв немає, проте 20 тисяч жителів були змушені залишити свої будинки. Столицю Оттаву та найбільше місто країни – Торонто – накрило димом.

Дим дійшов до міст США. Десятки мільйонів американців отримали попередження про погану якість повітря – жителів східного узбережжя просять залишатися вдома. Через дим у містах скасовані авіарейси, театральні постановки, спортивні змагання, вуличні екскурсії. За даними компанії IQAir, зараз у Нью-Йорку найгірша якість повітря серед великих міст світу.

Синоптики сподіваються на зміну напрямку вітру. Канадські чиновники побоюються, що нинішній сезон лісових пожеж може стати найгіршим за всю історію країни. Він почався раніше, ніж зазвичай, через сухий ґрунт і швидко розвивається.

Вчені підтвердили, що зміна клімату впливає на погоду. Підвищення глобальної температури сприяє тому, що частішають і посилюються екстремальні погодні явища, включаючи повені, посухи, лісові пожежі, шторми, хвилі холоду та спеки. Стихійні лиха призводять до загибелі та міграції людей та тварин, руйнувань будинків та інфраструктури, знищення земельних угідь.