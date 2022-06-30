«Чудові новини» – Резніков відреагував на оголошення Канади про військову допомогу

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на оголошення Канади про збільшення військової допомоги Україні.

«Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України оголошення про подальше постачання важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору», – написав він у твіттері.

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд раніше сьогодні оголосила про збільшення військової допомоги Україні. За її словами, Канада надасть додаткові 6 камер для дронів до 50 вже доставлених. Вона також повідомила про «завершення переговорів» щодо надання 39 броньованих машин.