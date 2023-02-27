У Канаді заборонили використовувати TikTok на урядових мобільних пристроях

Канада оголосила про заборону TikTok на всіх державних мобільних пристроях, що відображає все більше занепокоєння західних офіційних осіб щодо китайського застосунку для обміну відео, повідомляє агенція AP.

Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що це може бути першим кроком до подальших дій.

«Я підозрюю, що коли уряд зробить важливий крок, повідомляючи всім федеральним службовцям, що вони більше не можуть використовувати TikTok на своїх робочих телефонах, багато канадців, від бізнесменів до приватних осіб, задумаються про безпеку своїх власних даних і, можливо, зроблять вибір», – сказав Трюдо.

Минулого тижня виконавча влада Єврокомісія заявила, що тимчасово заборонила TikTok на телефонах, якими користуються співробітники, як захід кібербезпеки. Дії ЄС слідують за подібними кроками в США, де більше половини штатів і Конгрес заборонили TikTok на офіційних урядових пристроях.

TikTok надзвичайно популярний серед молоді, але є побоювання, що Пекін може використовувати його для збору даних про західних користувачів або поширення прокитайських наративів і дезінформації. TikTok є власністю китайський компанії ByteDance.