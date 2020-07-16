Репер Каньє Вест зареєструвався кандидатом на президентські вибори в одному зі штатів США

Реп-музикант і мільярдер Каньє Вест подав заявку на участь у виборах президента США і заплатив реєстраційний внесок в одному з 50 американських штатів – Оклахомі.

Участь Веста у виборах як і раніше залишається під питанням, а як мінімум у дев’яти штатах він вже не потрапить в бюлетені.

Про намір балотуватися у президенти Вест оголосив 4 липня, в день незалежності США. Через кілька днів він заявив в інтерв’ю журналу Forbes, що більше не підтримує президента Трампа і «знімає з себе червону бейсболку» [з гаслом президентської кампанії Трампа]. При цьому він погодився з тим, що може відтягнути частину голосів чорношкірого населення у кандидата від демократів Джо Байдена, заявивши, що не бачить в цьому нічого поганого.

«Говорити, що голоси чорношкірих належать демократам – це просто форма расизму і білого домінування», – цитує його журнал. В інтерв’ю Вест зазначив, що пішов би на вибори від республіканців, якби від них не пішов Трамп. Як випливає з форми для реєстрації кандидатів він братиме участь у виборах від партії BDY (можна перевести як партія Дня народження або вечірка на день народження).

Вест не зможе потрапити до виборчих бюлетенів як мінімум у дев’яти штатах. Там вже минув термін реєстрації кандидатів. Серед них – Флорида, Техас, Мічиган і Міссурі. Однак його ім’я виборці зможуть вписати в бюлетені для голосування прямо на ділянці. Втім, у одному штаті, де музикант не встиг зареєструвався на вибори – Південній Кароліні, такі голоси не будуть зараховуватися.

43-річний Вест був відомий як один з небагатьох відкритих прихильників чинного президента Дональда Трампа в американському шоу-бізнесі. В інтерв’ю Forbes він заявив, що його переслідували за його політичну позицію і обіцяли йому завершення музичної кар’єри у випадку, якщо він не відмовиться від підтримки Трампа.

Вибори президента США відбудуться через 3 з половиною місяці. У четвер стало відомо, що президент Трамп змінив керівника свого передвиборчого штабу, замінивши Бреда Парскейла на свого колишнього високопоставленого радника Білла Степьєна.