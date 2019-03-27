Українські капелани отримали міжнародні відзнаки в Києві

Четверо українських капеланів різних конфесій отримали 27 березня в Києві міжнародні відзнаки імені отця Омеляна Ковча. Лауреатами стали отець Іван Ісайович (Українська греко-католицька церква), отець Юрій Казміренко (Православна церква України), отець Павло Гончарук (Римо-католицька церква в Україні) та пастор Василь Хіміч (Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів).

Як зазначив на церемонії у Національній опері України очільник УГКЦ Святослав (Шевчук), капелани нагороджені відзнаками «за видатний гуманітарний внесок», міжконфесійний діалог та душпастирське служіння. Нині відзнака вручена увосьме.

«Отець Омелян Ковч відомий, здебільшого, як священник, українець, який рятував євреїв у роки Голокосту. Але сто тому отець Омелян розпочав своє капеланство в Українській галицькій армії. Тому цьогоріч Комітет із вшанування пам’яті отця Омеляна Ковча присвятив урочистості темі військового капеланського служіння», – повідомив Блаженніший Святослав у розмові з Радіо Свобода.

На церемонії відомі українські музиканти сестри Галя і Леся Тельнюк представили мистецький проект «Божий агнець», присвячений пам’яті отця Омеляна Ковча. У рамках проекту Національний президентський оркестр України та Камерний хор (під керівництвом Вадима Яценка) виконав твори на слова Богдана-Ігоря Антонича, Тараса Шевченка, Галини Тельнюк, Пауля Целана, Папи Івана-Павла ІІ.

Відзнака імені отця Омеляна Ковча заснована 2010 року, її щорічно вручають видатним особистостям за значний внесок у справі екуменічного діалогу, особистий приклад жертовності та гуманізму, героїчні вчинки. Серед лауреатів відзнаки – українські письменниці Ліна Костенко та Оксана Забужко, філософ і дисидент Євген Сверстюк, дослідник історії України Тімоті Снайдер, спільнота Святого Егідія з Рима, Український католицький університет та інші.

Комітет із вшанування пам’яті Омеляна Ковча заснований у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Діяльність комітету здійснюється під патронатом глави Української греко-католицької церкви Святослава.

Цього року виповнюється 135 років від дня народження Омеляна Ковча та 75 років від дня його загибелі у нацистському концтаборі Майданек.