У Києві презентували збірку спогадів капеланів

У Києві презентували збірку спогадів «Капелани. На службі Богу і Україні». Як передає кореспондент Радіо Свобода, книга містить розповіді військових капеланів різних конфесій, які від початку збройного конфлікту на сході України у 2014 році здійснювали душпастирське служіння серед українських воїнів.

Капелани розповідають про етапи становлення капеланської служби та про особливості служіння на передовій в умовах протидії російській агресії.

Книгу «Капелани. На службі Богу і Україні» видав Український інститут національної пам’яті. Укладачка збірки, координатор усних історичних проєктів інституту Тетяна Ковтунович повідомила, що свідчення (спогади, розповіді) військових капеланів записані УІНП у межах проекту «Усна історія АТО».

«Ми зібрали 23 історії капеланів різних християнських конфесій, які проводять душпастирське служіння оборонцям України на передовій», – розповіла Ковтунович кореспондентові Радіо Свобода.

Серед учасників презентації були герої книги – військові капелани та предстоятелі церков (Православної, Української греко-католицької та Римо-католицької церков). Презентація відбулась у Православній богословській академії на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.