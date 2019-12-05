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05 грудня 2019, Київ 21:11
Новини | Політика

У Києві презентували збірку спогадів капеланів

Книгу «Капелани. На службі Богу і Україні» видав Український інститут національної пам’яті

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У Києві презентували збірку спогадів «Капелани. На службі Богу і Україні». Як передає кореспондент Радіо Свобода, книга містить розповіді військових капеланів різних конфесій, які від початку збройного конфлікту на сході України у 2014 році здійснювали душпастирське служіння серед українських воїнів.

Капелани розповідають про етапи становлення капеланської служби та про особливості служіння на передовій в умовах протидії російській агресії.

Книгу «Капелани. На службі Богу і Україні» видав Український інститут національної пам’яті. Укладачка збірки, координатор усних історичних проєктів інституту Тетяна Ковтунович повідомила, що свідчення (спогади, розповіді) військових капеланів записані УІНП у межах проекту «Усна історія АТО».

«Ми зібрали 23 історії капеланів різних християнських конфесій, які проводять душпастирське служіння оборонцям України на передовій», – розповіла Ковтунович кореспондентові Радіо Свобода.

Серед учасників презентації були герої книги – військові капелани та предстоятелі церков (Православної, Української греко-католицької та Римо-католицької церков). Презентація відбулась у Православній богословській академії на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Капелани. Як на війні залишатися людиною?
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Капелани. Як на війні залишатися людиною?

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