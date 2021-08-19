США: поліція заявила, що розслідує загрозу вибуху біля Капітолію

Поліція США повідомила, що розслідує можливе закладення вибухового пристрою у вантажівку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Вранці 19 серпня поліція Капітолію заявила, що її співробітники «реагують на підозрілий автомобіль біля бібліотеки Конгресу» та що це «розслідування активної загрози вибуху».

За повідомленнями, вантажівку припаркували біля будівлі бібліотеки Конгресу, неподалік від території Капітолію і Верховного суду в центрі міста. Людей з кількох будинків в районі Капітолію евакуювали.

Правоохоронцям належить визначити, чи пристрій у вантажівці може бути справжньою вибухівкою із детонатором. На місце події відправили снайперів. Білий дім заявив, що стежить за ситуацією.