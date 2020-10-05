Нагірний Карабах: Вірменія і Азербайджан заявили про продовження боїв

Бої між вірменськими та азербайджанськими військами у спірному Нагірному Карабасі продовжуються 5 жовтня.

Речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян у фейсбуці в понеділок заявила, що «тривають перестрілки різної інтенсивності». Сепаратистські сили теж повідомили про бої на лінії фронту і понад 20 своїх загиблих бійців.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські війська обстріляли друге за величиною місто Гянджа. Міністерство стверджує, що вогонь вівся із району поблизу вірменського міста Берд, на північному сході Вірменії. Азербайджан також звинуватив вірменські сили в обстрілі міст Татар, Барда та Бейлаган.

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов заявив, що обстріл території Азербайджану з боку Вірменії – це відкрита провокація, яка розширює зону бойових дій.

Міністерство оборони Вірменії заперечує вогонь у бік Азербайджану, але фактичний лідер сепаратистького Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян заявив, що його війська націлились на військову базу в Гянджі, але згодом він закликав зупинити вогонь, щоб уникнути цивільних жертв.

Також сепаратисти заявили про обстріл у ранкові години 5 жовтня міста Степанакерт, так званої столиці спірного Нагірного Карабаху з населенням у близько 50 тисяч людей, яке, за їхніми даними, зазнає постійного артобстрілу з 2 жовтня.

З часу поновлення активних бойових дій 27 вересня обидві сторони повідомили про 244 загиблих, включаючи 60 цивільних. Але фактична кількість жертв, як очікується, буде значно більшою, оскільки обидві сторони стверджують і про значні військові втрати.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.