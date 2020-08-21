Поліція склала майже 24 тисячі адмінпротоколів через порушення карантинних обмежень в Україні

Поліція склала 23 753 адміністративні протоколи через порушення карантинних обмежень в Україні.

Найбільше адмінпротоколів склали у Дніпропетровській області (3094), Києві (2675), Харківській (2255), Львівській (1670) та Одеській областях (1414).

Серед них – 5235 адмінпротоколів складено на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 2504 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 1996 – на водіїв транспортних засобів, 847 – керівників підприємств, установ та 533 протоколи – на керівників, працівників та відвідувачів нічних розважальних закладів.

Окрім того, 2640 адмінпротоколів склали за порушення карантинних правил щодо самоізоляції.

Санкція статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо ж порушення вчинене посадовою особою, їй загрожує від 34 до 170 тисяч гривень штрафу. Рішення про необхідність накладення штрафу ухвалює суд.

Також поліція відкрила 226 кримінальних проваджень. З них 114 – за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Україна запровадила карантин через загрозу COVID-19 в березні. З того часу його кілька разів продовжували. У травні уряд почав поступово послаблювати карантинні обмеження.