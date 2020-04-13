Через порушення карантину відкрили 56 кримінальних проваджень – МВC

Через порушення карантину відкрили 56 кримінальних проваджень, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

30 з них відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам), ще 26 проваджень пов’язані з порушенням карантинних заходів.

Крім того, правоохоронці склали 6 042 протоколи за статтею 44-3 (порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Найбільше порушень зафіксували в Дніпропетровській області (1008), Києві (791) та Львівській області (453).

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.