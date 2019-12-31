Екскерівник альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi втік із Японії на історичну батьківщину

Колишній керівник альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi підприємець Карлос Гон, якого випустили під заставу до суду у справі про фінансові порушення, втік з Японії в Ліван. Про це першими повідомили місцеві ЗМІ, пізніше Гон сам підтвердив місце свого перебування.

Він заявив, що «втік від несправедливості і політичного переслідування» японської системи.

«Я більше не перебуваю в заручниках у корумпованої судової системи Японії, де поширена презумпція винуватості, дискримінація повсюдна, а основні права людини порушуються», – написав підприємець у своїй заяві.

В Японії Гона звинувачують у приховуванні доходів на загальну суму в 80 мільйонів доларів у звітах для Токійської фондової біржі і списанні особистих збитків на суму 16 мільйонів доларів на рахунок його компанії Nissan.

Підприємець повністю відкидає ці звинувачення і називає їх політично мотивованими. Він також заявляє, що судова справа проти нього є результатом змови японської влади і керівництва Nissan, яке, за його словами, виступало проти продовження інтеграції трьох компаній – Renault, Nissan і Mitsubishi.

Гона затримали в 2018 році. У березні 2019-го його випустили під заставу майже 9 мільйонів доларів і підписку про невиїзд. Суд обмежив доступ до мобільного зв'язку та інтернету. Поруч з будинком Гона встановили цілодобове відеоспостереження. Суд також постановив віддати закордонний паспорт адвокатам, а для подорожей за межі Токіо і комунікації зі своєю дружиною Керол підприємець мав отримувати спеціальний дозвіл суду.

Як саме бізнесмен міг покинути країну, поки точно не відомо. Згідно з повідомленням у ліванській газеті Aljoumhouria, до країни Гон прилетів на приватному літаку з Туреччини. Японська телекомпанія NHK стверджує, що він міг вилетіти з Японії під чужим ім'ям.

Гон за походженням ліванець, який народився в Бразилії. Він здобув вищу освіту в Парижі і починав свою діяльність в компанії з виробництва шин Michelin. Але відомий він став саме в автомобільній індустрії після того як наприкінці 90-х вивів з кризи один із підрозділів французького концерну Renault.

На початку 2000-х він почав керувати Nissan, а після того, як компанія стала найбільшим акціонером Mitsubishi, очолив раду директорів альянсу. За програми жорсткого скорочення витрат в очолюваних ним компаніях Гон отримав прізвисько «Вбивця витрат».