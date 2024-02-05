Українка Кароліна Шиїно, яка стала «Міс Японія-2024», відмовилася від титулу

Уродженка України Кароліна Шиїно, яка нещодавно стала «Міс Японія-2024», відмовилася від цього титулу.

Як повідомили організатори конкурсу 5 лютого, це сталося після того, як у пресі з’явилися повідомлення про її роман з одруженим чоловіком, пише The Japan Times.

Це вперше переможниця конкурсу «Міс Японія» відмовилася від свого титулу. Організатори кажуть, що посада буде вакантною протягом року.

Видання Shukan Bunshun минулого тижня повідомило, що 26-річна Кароліна Шиїно зустрічалася з одруженим лікарем. Проте організатори конкурсу цю заяву заперечили і заявили, що Шиїно не знала, що чоловік одружений.

Однак 5 лютого організатори конкурсу заявили, що Шиїно таки зустрічалася з чоловіком, знаючи про те, що він одружений, і що вона вибачилася за брехню про це. Асоціація «Міс Японія» прийняла пропозицію Шиїно відмовитися від титулу.

Кароліна Шиїно народилася в Україні і переїхала до Японії у віці 5 років після того, як її батьки розлучилися, а її мати вийшла заміж за японця, прізвище якого вона зараз носить.

У січні цього року вона здобула титул «Міс Японія-2024», але це сподобалося не всім. У соцмережах писали, що результати конкурсу – політичні, а перше місце уродженці України дали через війну Росії проти України, або те, що людина, яка не має етнічного зв’язку з Японією, не може отримали титул «Міс Японія».

Сама ж Шиїно дякувала за те, що її нарешті визнали японкою.