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09 Березень 2019, Київ 22:44
Новини | Політика

Керівник Закарпаття оголосив в області вихідний на річницю проголошення Карпатської України

Бійці Карпатської Січі, збройних сил Карпатської України, в Хусті 16 березня 1939 року. Угорщина після важких боїв окупувала Хуст пізніше того ж дня

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Голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що підписав розпорядження про те, що п’ятниця, 15 березня, коли відзначатиметься 80-а річниця Карпатської України, на Закарпатті буде вихідним днем.

«15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном – «Ще не вмерла Україна». Це одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому і зараз цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним. Тим більше, що цього року маємо ювілейну річницю, яку відзначатимуть на державному рівні, а на Закарпатті – з участю керівництва держави», – заявив Москаль, який навів ці слова на своєму сайті.

За розпорядженням голови ОДА, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня.

Такі розпорядження Москаль видавав і попередніми роками.

Карпатська Україна, частина довоєнної Чехословаччини з умовною автономією, проголосила державну незалежність 15 березня 1939 року після того, як чехословацька держава попередніми днями перестала існувати, ліквідована нацистською Німеччиною і її союзниками, зокрема тодішньою Угорщиною. На той час Угорщина зі згоди Гітлера вже фактично почала окупацію території Закарпаття. Новопроголошена держава, на чолі з президентом Августином Волошиним і зі столицею в Хусті, проіснувала лише лічені дні, вчинивши збройний опір переважним силам окупантів, і була повністю окупована вже 18 березня. За словами деяких істориків, фактично Карпатська Україна стала першою державою Центральної Європи, яка вчинила збройний опір нацистському блокові.

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