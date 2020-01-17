У Карпатах на підйомнику застрягли понад 30 туристів, через 2 години всіх зняли – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 17 січня о 17:00 надійшла інформація, що поблизу селища Славське Сколівського району Львівської області на горі Погар зупинилася канатна дорога з туристами.

«Попередня причина зупинки – несправність редуктора. Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника знято. Травмованих немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей», – повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що на місці події працювали 17 рятувальників.

Смт. Славське – одна з популярних для гірськолижного відпочинку місцевостей в Україні. Основними лижними трасами в цьому районі є гори Тростян, Погар, Кремінь і Менчіл.