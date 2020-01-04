У ДСНС попередили про початок сезону сходження лавин у Карпатах

Державна прикордонна служба України попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах.

«За даними Українського гідрометцентру, у звязку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, у західній частині країни сьогодні вдень 1-5 градусів тепла, мокрий сніг.