У Карпатах – 6 градусів морозу і сніг

У Карпатах 7 травня йде сніг, температура повітря опустилася до -6 градусів, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходу в гори.

«До уваги всіх туристичних груп наполегливо радимо утриматися від виходу у високогір'я! Станом на 6:20 07.05.2019 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -6°С, вітер північно-західний 20-25м/с, хмарно, сніг, обмежена видимість», – йдеться в повідомленні.

Раніше Укргідрометцентр попереджав про те, що 7 травня у західних областях України буде значний дощ, у Карпатах – з мокрим снігом, а до кінця доби 7 травня у південних, центральних та північних областях – грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Вночі 8-9 травня у західних областях очікують заморозків на поверхні ґрунту 0-3°. У Карпатах – сильні заморозки у повітрі 0-3°.