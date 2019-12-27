На горі Піп Іван у Карпатах випало до пів метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало майже пів метра снігу, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Вітер північно-західний, 7 м/с. Температура повітря -10°», – повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост станом на 9:25 27 грудня.

У відповідь на питання про висоту снігового покриву, уточнюється, що в заметах висота снігового покрову сягає до 50 сантиметрів, «сніг свіжий, пухкий».

Згідно з даними Українського гідрометцентру, 27 грудня у західних та Житомирській областях очікуються невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах невеликий сніг, температура 3-8° морозу).

На решті території невеликий дощ, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Одещині подекуди з мокрим снігом; вночі та вранці у східних областях туман; температура протягом доби 0-5° тепла.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ожеледицю і туман в Україні.