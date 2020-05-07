Рятувальники повідомили про сніговії в Карпатах

Рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили про результат уже кількаденних завірюх на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах, що на межі Івано-Франківської й Закарпатської областей. Станом на 8-у ранку 7 травня там нападало вже 15 сантиметрів снігу, і хуртовина триває.

Снігопади на горі Піп Іван у масиві Чорногора, також відомій як Чорна гора, одній із найвищих в українських Карпатах, почалися ще 4 травня, температура там того дня впала нижче від нуля і вранці 7 травня становила −3 °C.

Рятувальники радять туристам утриматися від виходу у високогір’я Карпат.

За даними «Укргідрометцентру», загалом унаслідок нинішніх снігопадів на високогір’ї Карпат очікують на випадання 35 сантиметрів снігу.

7 травня у високогір’ї східної частини Закарпатської області і 7–8 травня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).