У Карпатах рятувальники продовжують шукати туриста, який зник 13 лютого

У Карпатах рятувальники продовжують шукати 40-річного туриста з Києва, який зник під час катання на лижах 13 лютого, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Пошуково-рятувальими групами впродовж 4 діб було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба. За координатами, що надані його товаришем, було знайдено сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до 0,5 м. снігу) встановити подальше просування заблукалого не виявляється можливим», – заявили рятувальники.

Наразі групи обстежують місцевість на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.