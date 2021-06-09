На Прикарпатті зафіксували землетрус – ДСНС

У вівторок, 8 червня, на Прикарпатті зафіксували підземні поштовхи. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«8 червня о 16 год. 32 хв. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в с. Пасічна Надвірнянського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2,6 за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з цього приводу звернень до рятувальників не було.

Це вже другий землетрус в регіоні за останні кілька днів. 4 червня землетрус зафіксували у селі Манява Івано-Франківської області.