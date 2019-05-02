Найтитулованіший воротар світу Ікер Касільяс переніс інфаркт під час тренування

Воротар португальського футбольного клубу «Порту» 37-річний іспанець Ікер Касільяс переніс гострий інфаркт міокарда.

Він був госпіталізований прямо з тренування, яке перервали через те, що голкіпер втратив свідомість.

Прес-служба клубу повідомила, що зараз життю Касільяса нічого не загрожує. Місцеві ЗМІ уточнюють, що воротар був прооперований і проблема з серцем вирішена, однак до кінця сезону на поле він не вийде.

Вихованець мадридського «Реала» Ікер Касільяс – один з найтитулованіших гравців за всю історію футболу.

У складі «Реала» він п’ять разів вигравав чемпіонат Іспанії, двічі кубок і чотири рази – Суперкубок країни. На міжнародному клубному рівні тричі перемагав в Лізі чемпіонів, двічі вигравав Суперкубок УЄФА і по одному разу – Міжконтинентальний кубок і клубний чемпіонат світу. У складі збірної Іспанії Касільяс двічі ставав чемпіоном Європи, а в 2010 році виграв світову першість.

Крім того, п’ять років поспіль – з 2008 по 2012 рік – він визнавався кращим воротарем планети.

До португальського «Порту» Касільяс перейшов у 2015 році і виграв з ним чемпіонат і Суперкубок країни.