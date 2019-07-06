Пошукова група знайшла людей, які загубилися в катакомбах на Одещині

Пошукова група знайшла людей, які загубилися в катакомбах в Одеській області. Як повідомив журналістам прес-секретар одного з віце-мерів Одеси Микола Покровський, групу людей, що спустилися під землю в селі Холодна Балка Біляївського району, вже знайдено.

За уточненими даними, в цій групі було п’ятеро осіб, а не четверо, як повідомлялося раніше.

«Людей знайшли, всі живі. Як виявилося, їх було 5, а не 4», – зазначив Покровський.

Зокрема, було четверо чоловіків (віком 23-50 років) і 38-річна жінка.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що до відомства надійшла інформація про те, що 5 липня група невідомих у передмісті Одеси спустилася в катакомби системи «Центральна», але у встановлений контрольний час – в суботу о 9:00 – вони на зв'язок не вийшли.

Для пошуку людей організували добровольчу пошукову групу.