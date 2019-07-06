На Одещині в катакомбах загубилися четверо осіб

В Одеській області в катакомбах загубилися четверо людей. Як повідомив журналістам прес-секретар одного з віце-мерів Одеси Микола Покровський, регіональне управління ДСНС просить допомоги у фахівців, які мають досвід пошукових робіт під землею.

За його словами, люди спустилися під землю в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області.

«6 липня о 13:20 від співробітника ГУ ДСНС надійшла інформація про те, що 5 липня група невідомих осіб (3 чоловіків і жінка) спустилися в катакомби системи «Центральна». У встановлений контрольний час – у суботу о 9:00 – вони на зв'язок не вийшли», – повідомив Покровський.

Організовують добровольчу пошукову групу для пошуку зниклих людей.