Виборча рада Іспанії усунула президента Каталонії з посади

Виборча рада Іспанії ухвалила 3 січня відсторонити сепаратистського президента Каталонії Кіма Торру з регіонального парламенту, що тягне за собою втрату президентської посади.

У грудні Вищий суд Каталонії засудив Торру за відмову вилучити сепаратистську символіку з громадських будівель під час виборчої кампанії та заборонив йому обіймати державні посади впродовж 18 місяців.

Статут автономії Каталонія визначає, що голова уряду регіону має бути водночас і законодавцем у регіональних зборах.

Раніше цього тижня ордер на арешт сепаратистського лідера Каталонії Карлеса Пучдемона був припинений бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця.