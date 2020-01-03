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04 січня 2020, Київ 01:43
Новини | Міжнародні

Виборча рада Іспанії усунула президента Каталонії з посади

Каталонський політик Кім Торра

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Виборча рада Іспанії ухвалила 3 січня відсторонити сепаратистського президента Каталонії Кіма Торру з регіонального парламенту, що тягне за собою втрату президентської посади.

У грудні Вищий суд Каталонії засудив Торру за відмову вилучити сепаратистську символіку з громадських будівель під час виборчої кампанії та заборонив йому обіймати державні посади впродовж 18 місяців.

Статут автономії Каталонія визначає, що голова уряду регіону має бути водночас і законодавцем у регіональних зборах.

Раніше цього тижня ордер на арешт сепаратистського лідера Каталонії Карлеса Пучдемона був припинений бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця.

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