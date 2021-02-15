На виборах в Каталонії перемагають сепаратисти

На виборах до місцевого законодавчого органу Каталонії (регіонального парламенту) більшість місць отримують сепаратистські партії, що ще дужче може посилити напруженість всередині країни через прагнення іспанського регіону до незалежності.

За даними виборчої комісії, результати голосування 14 лютого свідчать, що сепаратистські партії набирають від 73 до 80 місць в регіональному парламенті Барселони, що значно перевищує поріг в 68 місць для абсолютної більшості в 135-місцевому законодавчому органі.

За прогнозами газети La Vanguardia, Соціалістична партія, яка виступає за єдність країни, отримає найбільшу кількість місць. Останні заявили, що відкриті для переговорів.

Статус Каталонії щодо решти Іспанії, як і раніше, є домінуючим політичним питанням в регіоні.

Після референдуму про незалежність, який національний уряд в Мадриді оголосив незаконним, наприкінці 2017 року в Каталонії були введені надзвичайні заходи. У той час керівник Каталонії Карлес Пучдемон втік до Бельгії. Чимало сепаратистів були засуджені до тривалих термінів ув’язнення.