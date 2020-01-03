Кораблі і катери морської охорони пройшли плановий ремонт і вийшли в море – ДПСУ 

У Державній прикордонній службі повідомили, що дев’ять кораблів та сім катерів морської охорони пройшли планові ремонти на підприємствах Ізмаїла, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, і вийшли у море.

«Залізним охоронцям морських рубежів проведено роботи із відновлення корпусів, обслуговування двигунів та технічного оснащення, регламентні роботи озброєння. Флагман морської охорони «Григорій Куроп’ятников» та ще три кораблі морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу у передсвяткові і святкові дні, відпрацювали вишкіл та злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У відомстві зазначили, що також «оновилися» і колишні два порушники прикордонного законодавства – рибальські шхуни, які були конфісковані у браконьєрів і відтоді перебувають в складі Держприкордонслужби.

За даними Державної прикордонної служби, в рамках розвитку морської охорони для підтримання боєготовності корабельно-катерного складу у 2019 році було виділено близько 60 мільйонів гривень, що майже удесятеро більше ніж в попередньому році.