Ціни на кавуни в Україні досягли сезонного мінімуму – УПОА

В Українській плодоовочевій асоціації (УПОА) 8 вересня повідомили, що, попри завершення сезону баштанних, в Україні продовжують знижуватися ціни на кавуни.

«Так, за останній тиждень «смугаста ягода» подешевшала в середньому на 20% і сьогодні відвантажується в ціновому діапазоні від 1,2 до 3 грн/кг. Таким чином, на початку вересня ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму за сезон. Основною причиною зниження цін на кавуни є сезонне збільшення пропозиції цих ягід на ринку. Наразі завершується збір кавунів пізніх сортів в основних регіонах виробництва – Херсонській та Миколаївській областях, і виробники повідомляють, що урожай саме пізніх сортів кавунів в цьому році майже не постраждав. Відповідно, сьогодні продукція на ринок поступає без перебоїв, а пропозиція місцевих кавунів на внутрішньому ринку – на досить високому рівні», – йдеться в повідомленні УПОА.

В асоціації також зазначили, що під кінець сезону «значних цінових стрибків в сегменті кавунів» не очікується.

За даними експертів, через аномально холодний травень та проливні дощі в червні виробники втратили частину врожаю ранніх сортів кавунів.

«За попередніми оцінками зниження виробництва ранніх сортів кавунів досягло 50%. Відповідно, через брак пропозиції, Україна в червні вимушена була імпортувати значні обсяги баштанних культур. За перше півріччя 2020 року Україною було імпортовано 2,1 тис. тонн баштанних культур, загальною вартістю $1,97 млн. Для порівняння роком раніше закордонні закупівлі кавунів та динь були в 3 рази нижчі, як в натуральному, так і у вартісному виразі», – йдеться в повідомленні.

За даними УПОА, цьогоріч кавуни в Україні все ж реалізовуються в середньому на 65-70% дорожче ніж в аналогічний період минулого року – на початку вересня 2019 року кавуни відвантажувалися в діапазоні від 0,9 до 1,5 грн/кг.