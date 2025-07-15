МЗС Казахстану відмовилося продовжувати акредитацію 16 співробітникам Радіо Свобода

МЗС Казахстану відмовилося продовжувати акредитацію 16 співробітникам Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

Підставою для такого рішення, заявили у відомстві, стали «факти систематичного порушення» представництвом мовника пункту 4 статті 30 закону «Про мас-медіа», який забороняє представникам іноземних ЗМІ займатися журналістською діяльністю «без відповідної акредитації».

Минулого тижня представництво Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало позов до МЗС Казахстану через те, що відомство раніше відмовило в акредитації сімох журналістів. У позові йдеться, що конкретних мотивів відмови, крім загальної фрази, зазначеної у законі, не наводилося. Будь-яких додаткових документів МЗС не просило. Інтереси Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода представляє фонд «Правовий медіацентр».

«Ми подали апеляцію, оскільки це рішення безпосередньо порушує право наших співробітників на вільну роботу у своїй країні. Наші журналісти надають незалежні, засновані на фактах матеріали, що відповідають громадським інтересам», – заявив президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус.

У 2022 році МЗС Казахстану вже відмовляло у продовженні та наданні акредитацій 36 співробітникам Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Представництво медіакорпорації в Казахстані подало до суду на відомство, яке спочатку відкинуло примирливі процедури, але надалі сторони дійшли згоди. Навесні 2024 року МЗС Казахстану відновило надання акредитацій співробітникам Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.