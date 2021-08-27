Десятки людей постраждали в результаті вибухів на складі боєприпасів у Казахстані

Влада Казахстану повідомила, що щонайменше 60 людей постраждали в результаті серії вибухів на складі боєприпасів у Жамбильській області, на півдні країни.

Рятувальні служби всю ніч працювали над гасінням пожежі, що виникла після вибухів 26 серпня.

Жителі чотирьох сіл, розташованих за кілометр від місця події, евакуюються, йдеться в повідомленні Міноборони.

Сотні військовослужбовців, поліцейських і медиків були мобілізовані на допомогу.

Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що близько 30 постраждалих – це військові і рятувальники. Він не виключив зростання числа жертв, але додав, що «в цілому ситуація перебуває під контролем».

Причину вибуху з’ясовують експерти.

У 2019 року в результаті вибуху на складі боєприпасів в сусідній Туркестанській області чотири людини загинули і десятки зазнали поранень.

За даними влади, близько 85 відсотків будівель, в основному приватних будинків зазнали пошкоджень ударною хвилею.