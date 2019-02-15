Із Казахстану депортували українців, які були спостерігачами правозахисної місії – ІМІ

Із Казахстану депортували українців Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини, повідомила медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна у коментарі «Громадському телебаченню».

«Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація», – сказала Земляна.

Затримання українців пов’язують зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їм про своє звільнення з посади та тиск на нього через вирок, «який був незручним для влади Казахстану».