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15 Лютий 2019, Київ 09:40
Новини | Міжнародні

Із Казахстану депортували українців, які були спостерігачами правозахисної місії – ІМІ

Медіаекспертка: депортовані українці летять до Києва

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Із Казахстану депортували українців Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка, які працювали спостерігачами офіційної правозахисної місії Італійської федерації з прав людини, повідомила медіаексперт Інституту масової інформації Ірина Земляна у коментарі «Громадському телебаченню».

«Уночі без свідків і допусків адвокатів провели суди. І зараз вони летять до Києва в літаку. Телефони видали безпосередньо при посадці. Депортація», – сказала Земляна.

Затримання українців пов’язують зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва, який розповів їм про своє звільнення з посади та тиск на нього через вирок, «який був незручним для влади Казахстану».

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