У Казахстані пікетують Верховний суд через корупцію у судовій системі

Десятки протестувальників з різних трегіонів Казахстану влаштували окремі поодинокі акції протесту перед будівлею Верховного суду в Нур-Султані. Вони вимагають зустрічі з головою Верховного суду Жакіком Асановим, щоб обговорити, як вони кажуть, корупцією в судовій системі Казахстану.

Акції протесту почалися пізно ввечері 15 червня. Хтось із протестувальників залишив перед будівлею Верховного суду напис із закликом до президента Касима-Жомарта Токаєва «викорінити гнилу судову систему Казахстану».

Демонстранти заявляють, що стали жертвами помилкових судових рішень і вирішили пікетувати Верховний суд, бо не змогли домогтися справедливості через інші суди. Вони вимагають нового розслідування своїх справ і повторних судових розглядів.

Подібні акції протесту в останні роки пройшли в Нур-Султані і найбільшому місті Казахстану Алмати.

У лютому протестувальники пікетували президентський палац в Нур-Султані – через вироки суду проти них чи їхніх родичів. Повідомляється, що у канцелярії президента пообіцяли створити робочу групу для вивчення кожного окремого випадку.

Міжнародні та місцеві правозахисники протягом десятиліть заявляли, що корупція є серйозною проблемою в Казахстані.