У Казахстані в День незалежності активісти ініціювали протест за права, є затримані

Щонайменше десятеро активістів, в тому числі і журналісти, були затримані поліцією у низці міст Казахстану перед ініційованими на 16 грудня опозицією і громадськими активістами акціями за розширення прав і звільнення політв’язнів. Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода, затримані є у містах Алмати, Шимкент, Караганда, Уральськ.

Понад 100 людей вийшли на протест в Алмати і ще десятки в Нур-Султані, вигукуючи «Прокинься, Казахстан», в День незалежності Казахстану, 33-ю річницю масових антирадянських демонстрацій і 8-у річницю придушення поліцією протестів нафтовиків у місті Жанаозен.

Влада закликали демонстрантів припинити мітинги, заявивши, що вони не санкціоновані. Одним з організаторів виступив опозиційний рух «Демократичний вибір Казахстану» Мухтара Аблязова. Цей рух був оголошений судом в Казахстані екстремістською організацією.