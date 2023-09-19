У Казахстані розсекретили 2,4 мільйона справ репресованих у 1929-1956 роках

Влада Казахстану повідомила, що розсекретила документи щодо 2,4 мільйона справ людей, репресованих радянською владою в 1929-1956 роках за політично мотивованими звинуваченнями.

Як повідомили 18 вересня у Генеральній прокуратурі країни, розсекречені справи включають документи, що стосуються 516 тисяч людей, які були депортовані з інших частин Радянського Союзу в 1940-их роках, з яких 311 тисяч вже реабілітували.

У 2020 році в Казахстані влада ухвалила указ про створення державної комісії з реабілітації жертв політичних репресій.

На першому засіданні держкомісії, яке відбулося 3 грудня 2020 року, колишній державний секретар Кримбек Кушербаєв, який тоді очолював цю комісію, заявив, що її завдання – «відновлення історичної справедливості щодо всіх категорій жертв політичних репресій радянського періоду».

Казахстанські активісти і правозахисники кажуть, що в сучасному Казахстані зберігається переслідування з політичних мотивів, – критиків влада затримує, саджає у в’язниці. Влада заперечує наявність у країні репресій та політичних ув’язнених.