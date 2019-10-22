У Казахстані судять 14 колишніх бойовиків «ІД», вивезених із Сирії

У Нур-Султані почався судовий процес у справі 14 громадян Казахстану, яких цього року вивезли з Сирії в рамках операції «Жусан».

Підозрюваним висунули обвинувачення в участі в терористичній діяльності, вербуванні і пропаганді тероризму, «а також вчиненні інших тяжких злочинів». Як стверджує звинувачення, деякі колишні бойовики брали участь у каральних операціях ісламістів.

Справу розглядає спеціалізований міжрайонний суд у кримінальних справах, але його судові засідання будуть виїзними – через підвищені заходи безпеки.

Обвинуваченим – від 25 до 50 років. Більшість із них визнали провину, але дехто заявляє, що не згоден із пунктом обвинувачення про агітацію і вербування в лави бойовиків. Один з обвинувачених на даний час перебуває в лікарні і бере участь у засіданні суду через відеозв’язок.

На початку року влада Казахстану оголосила про операцію з повернення своїх громадян із Сирії. Проти декількох десятків вивезених із Близького Сходу чоловіків і жінок відкрили кримінальні справи за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом.

За опублікованими 17 жовтня владою Казахстану даними, в рамках операції «Жусан» із Сирії повернули 595 казахстанських громадян, в тому числі понад 400 дітей.

У липні 2018 року Комітет національної безпеки повідомляв, що з моменту початку війни на Близькому Сході до Сирії й Іраку виїхали близько 800 громадян Казахстану.

Суд в Астані в жовтні 2015 року визнав «Ісламську державу» терористичною організацією і заборонив діяльність цього угруповання в країні.

У попередні роки інші країни Центральної Азії і Росія внесли «ІД» у списки терористичних організацій.