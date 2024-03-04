На кордоні Казахстану й Киргизстану стався землетрус, в Алмати були поштовхи магнітудою 5

На кордоні Казахстану й Киргизстану 4 березня стався землетрус, повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

Мережа сейсмічних станцій Національного наукового центру сейсмологічних спостережень і досліджень МНС Казахстану зафіксувала землетрус за 31 кілометр від Алмати на території Казахстану на кордоні з Киргизстаном.

В Алмати зафіксували поштовхи магнітудою п’ять. У населених пунктах Киргизстану підземні поштовхи відчувалися в містах Чолпон-Ати (4,5) і Караколі (3,5), а також у столиці Бішкеку (4).

Пізніше зареєстрували повторні поштовхи в Алмати магнітудою два.

За даними МНС Казахстану, землетрус не спричинив серйозних руйнувань і жертв, але викликав паніку серед населення.

В Алмати в результаті поштовхів у деяких будинках були вибиті вікна, тріснули стіни.

У місті скасували заняття у навчальних закладах, зупинили роботу метро. Влада Алмати розгорнула 384 пункти прийому населення, людей просять залишатися в місцях збору населення до вечора.