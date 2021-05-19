Зрив договору з будівництва казарм: прокуратура стягнула на користь держави понад 100 млн грн

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що до держбюджету стягнули 106 мільйонів гривень за зрив договору з будівництва казарм.

«Встановлено, що у 2016 році оборонне відомство уклало з одним із підприємств договір підряду щодо будівництва містечка для розміщення бригади військовослужбовців Збройних сил України у польовому таборі міжвідомчого центру підготовки підрозділів у Миколаївській області. Водночас, підприємство роботи з будівництва у встановлений строк не виконало та попередню оплату до державного бюджету не повернуло. Це призвело до неможливості використання військового полігону за призначенням, що негативно впливає на проведення бойової підготовки підрозділів ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, на користь Міноборони з комерційного підприємства стягнули, зокрема, 71,4 млн грн безпідставно сплачених коштів та 34,6 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору.

Даних про підприємтво, з якого стягнули кошти, у відомстві не вказали.