Звільнення заручниці в Кельні: поліція не відкидає версію теракту

Влада Німеччини заявляє, що не відкидає теракт як мотив нападу на головному залізничному вокзалі Кельна, де 15 жовтня в приміщенні аптеки чоловік захопив заручницю.

У ході операції нападника тяжко поранили поліцейські. Заручниця зазнала легких поранень, її життя поза загрозою.

«Слідство розглядає всі можливості, і ми не відкидаємо тероризму», – сказала заступниця керівника поліції Кельна Міріам Браунс.

Слідчі заявили, що знайшли в аптеці, де стався напад, газові балони і посвідчення особи 55-річного громадянина Сирії. За словами свідків, підозрюваний заявляв, що є членом екстремістського угруповання «Ісламська держава».

На час інциденту рух поїздів на вокзалі, одному з найбільш завантажених в Європі, скасували або відклали.