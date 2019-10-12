Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Жовтень 2019, Київ 14:24
Новини | Спорт

Представник Кенії став першою людиною, яка пробігла марафон менш ніж за 2 години

Результат кенійця – 1 годину 59 хвилин 40 секунд

Дивитись коментарі

Кенієць Еліуд Кіпчоге став першою людиною, яка пробігла марафон за 1 годину 59 хвилин 40 секунд.

Кіпчоге встановив рекорд під час забігу вранці 12 жовтня у Відні. Втім його не будуть зараховувати офіційно, оскільки він не проходив в умовах змагань Міжнародної федерації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Забіг був організований саме для кенійця, дистанцію він проходив з допомогою спеціальних людей – «пейсмейкерів», які змінювали один одного.

Забіг відбувся у рамках Ineos 1:59 Challenge, профінансованого британцем Джімом Реткліфом, власником нафтохімічної компанії Ineos. Спеціально для події компанія поклала новий асфальт на алеї у віденському Пратері.

Офіційний світовий рекорд також належить Кіпчоге і становить 2:01:39.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG