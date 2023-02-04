У порту Керчі закрили тканиною дані танкера, щоб уникнути санкцій – фото

У Керченському морському рибному порту в окупованому Криму помічено танкер, на якому інформаційні дані судна закриті тканиною, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На кормі тканиною закрита назва, а також ідентифікаційні номери корабля (IMO).

Кореспондент зазначає, що спроби сховати інформацію про танкер фіксувалися в Криму і раніше. Така практика може бути пов’язана з посиленням санкційного режиму щодо іноземних суден, які порушують заборону на заходження у кримські порти.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією півострова. Гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

Раніше повідомлялося, що капітани іноземних суден під час заходження до кримських портів, закритих Україною після російської окупації Криму, вимикають автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), яка дозволяє відстежувати судна в режимі реального часу. Проте журналістам вдалося виявити факти входу кораблів до портів Криму на підставі фотографій і спостережень очевидців.