Майже 500 машин не можуть проїхати Керченським мостом у Крим через негоду

Майже 500 автомобілів перебувають біля в’їзду на Керченський міст на території Краснодарського краю Росії. Про це повідомили у російському МНС.

Авто не можуть потрапити в окупований Крим – рух транспорту мостом обмежено через сильний снігопад.

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, на півострові у чотирьох регіонах через тривалу негоду вирішили ввести режим загрози надзвичайної ситуації. Через негоду, за інформацією рятувальників, зранку рух через Керченський міст було закрито з обох сторін.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 20 лютого, у Криму без опадів, вітряно. Температура вночі – -11…-13 градусів, вдень – -1…+1.

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